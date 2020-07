Comunali a Reggio, Klaus Davi: 'Marcianò avversaria temibile'

Lo ha dichiarato Klaus Davi consigliere comunale di San Luca.

“Il tema della legalità per me sarà fondamentale. Proprio in questi giorni la Polizia di Stato ha mandato in carcere in toto il clan di Molinetti. E Francesco Messina, responsabile del servizio anticrimine della Polizia, mi ha ringraziato in conferenza stampa per la quinquennale campagna stampa che ho dedicato alle malefatte di ‘Gino la Belva’. Bisogna andare avanti su questa strada.