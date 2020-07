'La Strada è donna': Pazzano si batte per le pari opportunità

Prosegue il cammino de La Strada, il movimento politico che sostiene alle prossime elezioni comunali la candidatura a sindaco di Reggio Calabria di Saverio Pazzano.

Appuntamento in piazza

Mercoledì 22 luglio, alle ore 18:30, i "Comizi d'amore per Reggio" faranno tappa a piazza Orange con un tema specifico: questione femminile e parità di genere.

Una società a misura di donna

Un tema molto caro al movimento reggino che si è definito, sin dai suoi esordi, come “femminista”. Composto in prevalenza da donne, il movimento La Strada si batte per una società, e una città, a misura di donna. Ovvero, una società buona per tutte le persone, basata su inclusione, solidarietà e decostruzione delle attuali forme di potere. Obiettivo ancora molto lontano, poiché donne e ragazze continuano a subire ancora discriminazioni e violenze in ogni parte del mondo.

La Strada, inoltre, ritiene che la parità di genere non sia una “cosa da donne”, interesse esclusivo di alcune persone, ma un tema e un impegno che riguarda la società intera. Risale a esattamente un anno fa la campagna de La Strada “100 donne per 100 strade”, basata sulla consapevolezza che una città le cui strade prendono il nome da uomini e donne illustri con la stessa proporzione è senz’altro specchio di una società più giusta. Come già evidenziato, non è purtroppo il caso di Reggio Calabria.

Strada per strada, quartiere per quartiere, portone per portone, la Strada continua ad incontrare i cittadini e le cittadine per presentare, alla luce del sole ed in mezzo alla gente, la propria visione politica della Reggio di domani e per lanciare il proprio messaggio d'amore e appello alla cura della città tutta.