Verso le comunali a Reggio. Versace nega un avvicinamento a Scopelliti: ‘Solo un incontro casuale’

La campagna elettorale per le prossime comunali reggina è già iniziata. Evidente il cambio di passo nelle ultime settimane di centrodestra e centrosinistra, le numerose scintille (tra Falcomatà e Cannizzaro, tra lo stesso sindaco e il governatore Occhiuto) una naturale conseguenza di quelli che saranno i prossimi infuocati appuntamenti elettorali, al Comune di Reggio Calabria e alla Regione.

Nel corso dell’ultima puntata della trasmissione di Rtv ‘Reggio Politik’, si è parlato anche di un possibile (e clamoroso) avvicinamento tra il vice sindaco metropolitano Carmelo Versace e l’ex sindaco e governatore Giuseppe Scopelliti.

Versace ha ammesso l’incontro con Scopelliti, derubricandolo però a casuale.

“Alcuni giornali hanno riportato di un mio incontro con l’ex sindaco e governatore Giuseppe Scopelliti in un locale reggino. I miei genitori mi hanno insegnato la buona educazione, Giuseppe Scopelliti è stato governatore e due volte sindaco della nostra città, salutarlo e fare una chiacchiera perchè lo si incontra casualmente in un locale mi sembra il minimo. Questo non significa che stiamo facendo le liste insieme per le prossime elezioni amministrative”, le parole di Versace, che quindi sgombera il campo da possibili sinergie politiche con Scopelliti.

Ospite degli studi di Rtv anche il consigliere di opposizione Massimo Ripepi che ha stuzzicato il collega Versace. “Il gruppo Red è spaccato in più anime. Versace guarda a destra, Castorina al centro e Burrone a sinistra”, pronta la replica di Versace.

“Il gruppo Red posso assicurare che non è spaccato. Contatti tra Castorina e il Pd? Io sono impegnato con le mie attività da vice sindaco metropolitano, lui è giusto dialoghi con tutti. Noi siamo aperti al confronto con le diverse forze politiche, a prescindere dal posizionamento che abbiamo oggi all’interno dell’amministrazione falcomatà. A breve ci saranno novità, presenteremo due iniziative politiche, una a Reggio e una in provincia”, ha anticipato Versace.