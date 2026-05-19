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Comunali, Zaffino (AVS): ‘Candidati del cdx riconducibili a Casa Pound? Cannizzaro faccia chiarezza’

"Scegliere da che parte stare, significa anche chiarire con chi si sceglie di stare" la nota della candidata AVS

19 Maggio 2026 - 09:46 | Comunicato stampa

Zaffino Foto

“I giovani chiedono trasparenza e chiarezza sui valori democratici. Secondo quanto riportato in queste ore da organi di stampa locali, sarebbe emersa la presenza, nelle liste civiche a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, di una candidatura riconducibile a esperienze politiche legate a CasaPound“.

A scriverlo, in una nota, è Clara Zaffino, candidata AVS Reggio Calabria alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio.

“Nel rispetto del dibattito pubblico e della correttezza che deve caratterizzare una campagna elettorale, ritengo opportuno precisare che il tema non riguarda singole persone o vicende personali, ma una questione più ampia di trasparenza e chiarezza politica”.

La richiesta di chiarimenti nel rispetto del confronto

“Credo sia giusto confrontarsi su programmi, idee e proposte per la città. Ma credo anche che i cittadini abbiano il diritto di sapere con chiarezza chi sostiene chi e quali valori ispirano le coalizioni che si candidano a governare Reggio Calabria.

Per questo rivolgo un invito al candidato sindaco del centrodestra affinché possa chiarire pubblicamente quanto emerso, non per alimentare polemiche o contrapposizioni, ma per garantire quella trasparenza che rappresenta un principio fondamentale della vita democratica”.

Valori costituzionali, antifascismo e rifiuto di ogni estremismo

“La mia generazione è cresciuta con l’idea che la politica debba essere uno spazio aperto, inclusivo e rispettoso dei valori costituzionali. Ritengo che su temi come la democrazia, l’antifascismo, i diritti e il rifiuto di ogni forma di estremismo non possano esistere ambiguità.

Reggio Calabria merita una campagna elettorale fatta di confronto serio, partecipazione e chiarezza. Perché scegliere da che parte stare significa anche chiarire con chi si sceglie di stare”.

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