A Reggio il Ministro Mazzi: focus su turismo e sviluppo locale
Conferenza stampa in città alla presenza di Calabrese e Cannizzaro per illustrare i principali indirizzi strategici e le prospettive di crescita del comparto turistico locale
19 Maggio 2026 - 10:11 | Comunicato stampa
Mercoledì 20 maggio alle ore 12.30, presso la sede di Fratelli d’Italia in via Veneto, si terrà una conferenza stampa dedicata alle prospettive di sviluppo turistico della città e del territorio.
All’incontro parteciperà il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, insieme all’assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese e al deputato e candidato sindaco per il centro destra Francesco Cannizzaro.
Nel corso della conferenza verranno illustrati i principali indirizzi strategici e le prospettive di crescita del comparto turistico locale, con particolare attenzione alle opportunità di valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed economico del territorio.
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