Comunali Reggio, ennesima candidatura. Klaus Davi: ‘Mi candido a sindaco’

Lo ha dichiarato Klaus Davi intervistato questa mattina nell’ascoltatissimo programma ‘Newsroom’ di Radio Capital.

“Klaus Davi è attualmente consigliere comunale di San Luca :

”ho un tasso di presenza ai consigli comunali dell’ 85% . Durante la pandemia sono andato a San Luca da Milano affrontando un viaggio di 2000 km in macchina. Sono un giornalista e un imprenditore della comunicazione impegnato civilmente. Cosi sarà anche per la città di Gianni Versace. L’attuale sindaco Falcomatà è una brava persona e non dico che non si sia impegnato ma come politico ha fallito. La città è sommersa dai rifiuti, l’aeroporto è chiuso. Anche se per lui non era facile vista la voragine di debiti ereditati. Ma la gente vuole cambiare. Con me Reggio diventerà un polo turistico internazionale. Basta coi giochini contro Reggio, con me non passeranno”.