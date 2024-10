Comunali Reggio, l’avv. Vacalebre: ‘Più municipi per avvicinare cittadini e istituzioni’

Si è tenuto nei giorni scorsi a Reggio Calabria, presso il centro di Mediazione Legale di Michele Miccoli, un incontro tra il candidato a Sindaco per la coalizione di centrodestra, Antonino Minicuci, ed una nutrita delegazione di avvocati e professionisti reggini. Presente all’incontro anche Renato Meduri, una vera e propria istituzione della politica reggina.

Durante l’incontro, si è discusso della vicenda legata al Palazzo di Giustizia, il cui completamento è atteso da tempo. “Nel nostro programma, in modo specifico sui temi della legalità, facciamo riferimento all’importanza che il nuovo Palazzo di Giustizia ricopre per Reggio Calabria. Bisogna procedere in tempi rapidi con il completamento dei lavori e l’apertura, è quello che abbiamo intenzione di fare se la coalizione di centrodestra verrà premiata alle urne”, le parole di Minicuci.

L’Avv. Antonio Vacalebre, oltre ad augurarsi la possibilità che anche Reggio Calabria possa dotarsi di una ‘Cittadella della Giustizia’, ha avanzato una proposta anche a nome dei colleghi. “Tra i punti cardine del programma del centrodestra c’è quello di una costituzione di Municipi diffusi sul territorio, cosi da avvicinare le istituzioni al cittadino e le sue necessità. Riteniamo importante che all’interno dei Municipi possa esserci uno sportello sociale a disposizione della città, dando ai cittadini un patronato gratuito. Noi mettiamo a disposizione le nostre professionalità”, ha dichiarato Vacalebre, assicurando come tutta la delegazione presente all’incontro sosterrà con convinzione la candidatura di Minicuci alle urne reggine.

Il candidato sindaco della coalizione di centrodestra, dopo aver ringraziato tutti i presenti e Renato Meduri per la presenza, ha condiviso l’idea di istituire uno sportello sociale a disposizione dei cittadini in ognuno dei Municipi che verranno dislocati sul territorio reggino.