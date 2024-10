Comunali Reggio, anche la Tortorella fa un passo indietro per costituire il Polo civico

Anche la candidata del Laboratorio Politico Patto civico, lavora per un'alternativa credibile. Ma se non ci saranno le condizioni correrà da sola

“All’indomani della pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni amministrative, in qualità di candidata sindaca del Laboratorio politico Patto Civico, dichiaro la mia convinta disponibilità al ritiro della candidatura per facilitare la creazione di un Polo Civico guidato da un candidato sindaco di sintesi, su cui confluire insieme alle altre forze alternative impegnate in favore della ricostruzione della città. A rappresentare il Polo potrebbe essere chiamata una persona di Reggio, che conosca la realtà sociale ed economica della città e sia in grado di costituire una guida condivisa, non solo per coloro che vorranno dare vita al Polo Civico, ma per la maggioranza dei cittadini”.

Parole e musica di Maria Laura Tortorella, candidata a sindaco del Laboratorio politico Patto civico, che traccia il perimetro d’azione:

"In un panorama di bipolarismo in cui il PD, pur di fronte a una gestione discutibile, ha scelto la continuità e in cui la destra storica ha affidato la coalizione alla Lega, vogliamo assumerci la responsabilità di offrire alla città un'alternativa credibile rispondendo così alle richieste avanzate da tanti, nella speranza di poterci ritrovare".

Da qui l’idea di un un Polo che costituisca uno spazio politico e non solo elettorale, in cui unire le forze e far convergere le tante iniziative, le risorse individuali e collettive, organizzate e non, che in questi anni a Reggio hanno incarnato sul territorio i valori della giustizia sociale, della solidarietà, della legalità, della cittadinanza attiva, della coesione, in una parola: della possibile rinascita della città.

“Perché il cambiamento di un territorio – scrive la Tortorella – non può essere indotto dall’esterno ma dev’essere frutto di un moto interno che ne abbraccia orgoglio ed identità, per ricostruire dalle macerie una città ferita. Una proposta che potrebbe accogliere tante persone di buona volontà desiderose di mettersi a servizio della città ed alle quali dico: è questo il momento, fatelo, uniamoci! Perché credo che ‘insieme si può’ e che i sogni si possono realizzare”.

Come segno concreto di “servizio alla città“, per facilitare la costituzione di un Polo Civico e l’individuazione di un suo unico rappresentante, Tortorella chiede a quanti altri si sono proposti a guidare Reggio di fare un passo indietro, ritirando le loro candidature a sindaco.