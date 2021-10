Elezioni Comunali 2021: 'bis' di Zavettieri a Roghudi

Eletto per la prima volta con le elezioni comunali del 2016, Pierpaolo Zavettieri è, di nuovo sindaco di Roghudi.

Unico candidato, così come a Melito Porto Salvo, Zavettieri ha superato lo scoglio del quorum imposto ai Comuni in cui è presente una sola lista.

La notizia è arrivata in tarda serata, dopo il dato dell'affluenza delle ore 23 nella Città Metropolitana di Reggio Calabria.

"Il mio comune, Roghudi, ha superato il quorum promuovendo la nostra amministrazione e garantendone la continuità! Grazie a tutti gli elettori, adesso serve la volata finale! Continuate a votare per le elezioni regionali e per le amministrative".

Nei giorni scorsi, il primo cittadino, candidato anche al Consiglio Regionale, nella lista Forza Azzurri a sostegno di Roberto Occhiuto, aveva scritto in un post su Facebook:

"È stata una campagna elettorale intensa e costruttiva, ho girato l'intera Città Metropolitana ed ho incontrato quotidianamente decine di persone. Mi avete accolto con affetto e condiviso con me le vostre preoccupazioni per il futuro. Mi avete trasmesso tanta forza ed energia, forza che impiegherò negli anni a venire per riconquistare i nostri diritti. Vorrei scusarmi con tutte le persone che non sono riuscito ad incontrare o contattare a causa dei tempi brevissimi che avevamo a disposizione, sperando che in ogni caso il mio messaggio vi sia arrivato anche in maniera indiretta.

Si dice di ogni elezione che essa è "fondamentale" per il futuro, ma questa lo è particolarmente. Perché arriva dopo due anni di pandemia che ha travolto le nostre vite e la nostra economia. Ci ha fatto scoprire ancora con più forza quanto il nostro territorio, il nostro sistema sanitario, il nostro sistema paese sia fragile e vada tutelato, per non dire ripensato da zero.

Domenica e lunedì saranno davvero due giornate decisive. Con la tua presenza e la matita potrai decretare le sorti della nostra Calabria. Domenica e lunedì potrai scegliere chi si impegna quotidianamente, da moltissimi anni, per la nostra terra".