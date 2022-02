Comune di Reggio, Cardia: "Deleghe e commissioni, ognuno si prenda proprie responsabilità"

Nel corso dell'ultima diretta di Live Break (clicca qui per vedere la puntata) tra gli ospiti intervenuti ai microfoni di CityNow anche il consigliere Mario Cardia, appena eletto presidente della Commissione Bilancio al Comune di Reggio Calabria.

Le prime parole di Cardia sono di ringraziamento per l'incarico ricevuto.

"Si tratta di una responsabilità importante, credo sia la commissione più importante. Cercheremo di darci un metodo e seguire una traccia definita. Ci tengo particolarmente a ringraziare l'ex vicesindaco Armando Neri, colui che mi ha preceduto svolgendo un ottimo lavoro, e parte della minoranza che mi ha votato, il consigliere Milia e il gruppo di Forza Italia, cosi come il capogruppo del Pd, Peppe Sera, che mi ha proposto per la presidenza. Ho voluto fortemente al mio fianco un consigliere esperto come Antonio Ruvolo, che ha accettato la carica di vice presidente", le parole di Cardia.