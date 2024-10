Comune di Reggio, incontro tra il Pd e Brunetti: chiesto maggiore dialogo

I dem avrebbero chiesto al sindaco f.f. Brunetti anche dettagli per quanto riguarda il bilancio, in attesa del rendiconto

Comune di Reggio, incontro tra una delegazione del Partito Democratico e il sindaco f.f. Paolo Brunetti. Secondo quanto raccolto da CityNow, nella giornata di venerdi 13 maggio gli esponenti dem hanno incontrato a Palazzo San Giorgio il primo cittadino. Il faccia a faccia è stato richiesto dal Pd, trovando subito il favore di Brunetti.

Per il Pd, presenti il segretario provinciale Valeria Bonforte, il capogruppo Giuseppe Sera e i 4 assessori attualmente presenti in giunta per i dem: Rocco Albanese, Lucia Nucera, Angela Martino e Mimmo Battaglia.

I temi dell’incontro, definito ‘cordiale e sereno’ dagli ambienti dem, si sono incentrati su un maggiore dialogo e condivisione richiesto dal Pd, temi in realtà che aleggiano dentro e intorno Palazzo San Giorgio dai primi giorni successivi al rimpasto della giunta. La riunione è servita per delineare un percorso comune soprattutto rispetto agli assessorati in capo al Pd e alle principali criticità che la città soffre. I dem avrebbero chiesto al sindaco f.f. Brunetti anche dettagli per quanto riguarda il bilancio (in attesa del rendiconto) e le strategie riferite al Pnrr e le importanti risorse ad esso legate.

L’incontro si è concluso con la promessa di nuove riunioni in futuro, cosi da velocizzare l’andamento dell’amministrazione e limare le divergenze degli ultimi mesi. Dopo le tensioni che hanno animato le settimane successive alla sentenza del Processo Miramare, la volontà del Pd reggino è quella di rasserenare gli animi e collaborare in modo costruttivo con il sindaco f.f. Brunetti.