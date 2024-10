Comune e Città Metropolitana realizzano politiche sostenibili di sviluppo

La Commissione consiliare comunale “decentramento città metropolitane” presieduta dalla dott.ssa Paola Serranò ha audito il dirigente del settore Politiche europee della città metro Macheda sullo stato dell’arte dei programmi di cooperazione internazionale allo sviluppo, nell’ambito della recente manifestazione d’interesse che ha chiamato a raccolta tutte le associazioni di volontariato, fondazioni, scuole e privati cittadini che sostengono o realizzano progetti di sviluppo per l’Africa.

Lo rende noto il capogruppo dem in consiglio comunale Antonino Castorina, consigliere metropolitano delegato alle politiche comunitarie che dichiara :“Grazie alla presidente Serranò ed al lavoro del Dirigente metropolitano alle politiche europee Macheda si è riusciti a realizzare un lavoro che non solo mette in sinergia due enti, ma che apre e crea uno spaccato sul tema della cooperazione internazionale, in un territorio che è centrale nel Mediterraneo ed in una fase politica dove i valori di solidarietà ed unità devono emergere con sempre maggiore vigore.”

“Si sta realizzando alle nostre latitudini – afferma Castorina – un esempio di cooperazione decentrata che grazie alla messa in rete di realtà che nutrono la specifica volontà di creare attività e concretizzare progetti per il sud del mondo, mira a creare una ricaduta sociale ed economica diffusa anche sul nostro territorio”.