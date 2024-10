Comune di Reggio, Angela Marciano: ‘Politica è un atto d’amore’

"Invito tutti i reggini a contattarmi. Continuerò a fare da tramite per favorire l’ascolto e tentare in ogni modo di risolvere i problemi"

“A fine aprile sono entrata in consiglio comunale. Da allora partecipo con doverosa regolarità ai lavori delle commissioni consiliari. Ho chiesto ed ottenuto diverse audizioni su tematiche di nevralgica importanza per la nostra Città. Sono stata ascoltata con attenzione su una miriade di questioni: nuovi concorsi, tributi, programmazione dei lavori pubblici, fondi comunitari, servizi per la disabilità, Decreto Reggio, percettori di reddito di cittadinanza, barriere architettoniche, patrimonio edilizio, beni confiscati, dissesto idrogeologico, lavoro nelle carceri ed altro ancora”.

Il consigliere comunale Angela Marcianò, attraverso Facebook, racconta dell’amore per la politica, intesa come impegno in difesa delle istanze dei cittadini.