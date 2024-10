Dimissioni del centrodestra? Brunetti risponde: “Non abbiamo paura, vadano in segreteria a presentarle”

Presentazione della nuova giunta a Palazzo San Giorgio, il nuovo esecutivo si mostra per la prima volta alla città. Rimpasto a metà, sono 4 gli assessori confermati e altrettanti i volti nuovi. Il sindaco f.f. Brunetti, nel corso della conferenza stampa, tra i temi toccati, ha parlato anche delle possibili dimissioni dei consiglieri comunali di centrodestra e della manifestazione tenutasi sabato scorso in Piazza Italia, che ha visto decine di cittadini protestare contro l’amministrazione.

“Dimissioni del centrodestra? Non abbiamo paura di nulla, solo di non riuscire a risolvere le tante problematiche che ci sono. Se vogliono continuare con questo teatrino delle dimissioni dal notaio facciano pure, altrimenti vadano a presentarle dal segretario comunale.

La manifestazione di sabato? I cittadini vanno ascoltati, probabilmente le loro considerazioni sono legittime. Dico però a chi ha parlato in piazza, cito Giuseppe Falduto, che l’osservazione relativa al fatto che Palazzo San Giorgio è chiuso sabato e domenica lascia il tempo che trova. Trent’anni fa c’era necessità di incontrarsi di persona per ogni cosa, oggi le cose sono cambiate. Lamentarsi è facile, chi ha parlato non ha portato proposte concrete per risolvere le problematiche che soffre la città”, le parole di Brunetti.