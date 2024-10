Nuova giunta Brunetti, Martino: ‘Al lavoro con entusiasmo’

Angela Martino e’ uno dei volti nuovi della giunta Brunetti. Al pari di Mimmo Battaglia, Lucia Nucera e Francesco Gangemi, Calabrò entra a far parte della squadra di governo. Attività Produttive, Imprenditoria giovanile, Occupazione e Lavoro, Rapporti con le Università e Politiche di genere le deleghe di Angela Martino, che ai microfoni di CityNow illustra il percorso che dovrà guidare l’amministrazione comunale.

“Di fronte al momento di difficoltà che vive la città, l’entusiasmo da parte nostra deve essere ancora più importante. Il contesto che ha visto questo rimpasto di giunta ovviamente non è quello che desideravamo. Gli obiettivi sono chiari così come il programma di governo, dovremo essere capaci di portare avanti un lavoro di squadra. Per quanto riguarda le mie deleghe la volontà è quella di mettere in rete tutte le forze produttive della nostra città.

Possibile rientro in consiglio comunale di Antonino Castorina? Non è qualcosa che mi riguarda. Accettando le deleghe assessorili, automaticamente sono uscita dal consiglio comunale. Per quanto concerne la vicenda, ho massimo rispetto per lo Stato, non commento le sentenze e ho totale fiducia negli organi giudicanti”, le parole di Angela Martino.