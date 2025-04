Falcomatà-Azione, è scontro totale. Richetti: ‘Dal Sindaco ricevuti insulti. Disperato e poco lucido’

"Da Falcomatà intenzioni diametralmente opposte a ciò che poi ha eseguito nei fatti. Forse non è abituato alla coerenza e alla franchezza", tuona Richetti

Guerra aperta tra il sindaco Falcomatà e il partito di Azione. A poche ore dalla nota del primo cittadino, in risposta all’attacco del segretario provinciale Santo Suraci, arriva un’altra puntata della battaglia.

L’on. Matteo Richetti, capogruppo di Azione e cofondatore del partito, risponde a Falcomatà con toni accesi. Di seguito la nota.

“Non so se siano la disperazione o la mancanza di lucidità a portare il sindaco di Reggio Calabria a rivolvere insulti ad Azione e ai suoi dirigenti. Non siamo né infantili né bipolari. Ed è un linguaggio che non fa onore ad un uomo delle istituzioni.

Abbiamo interloquito con in sindaco Falcomata’ che ci informato di intenzioni diametralmente opposte a ciò che poi ha eseguito nei fatti. Forse non è abituato alla coerenza e alla franchezza, ma con Azione dovrà farsene una ragione”.

“La proposta di Giunta- che ha avanzato -prosegue- è quanto di più lontano ci aveva preannunciato, e Azione è abituata ad aderire a progetti in cui si riconosce, non a scelte che nulla hanno a che vedere con le esigenze di Reggio Calabria. Per quanto mi riguarda poi, le scelte su cosa fare a Reggio le assumono gli organi del partito territoriale che godono della mia piena fiducia”, conclude Richetti.