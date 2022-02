Reggio, Forza Italia: "Quartuccio non sa che le Asl non esistono più da anni"

"Forza Italia è felicissima che anche le altre correnti politiche vogliano interessarsi di Sanità. Tuttavia, bisogna essere consapevoli che argomentare su questioni del genere significhi anche conoscerle, approfondirle. Evidentemente non è così per il Consigliere Filippo Quartuccio, delegato alla cultura alla Città metropolitana, che – tra l’altro – non ha alcun titolo per intervenire".

Forza Italia Reggio Calabria, attraverso un comunicato, sottolinea l'errore commesso dal consigliere Filippo Quartuccio in occasione della VII Commissione Consiliare.