Il Comune di Serra San Bruno dona regali

Ieri mattina, il consigliere comunale con delega all’Istruzione, Brunella Albano, si è recata presso le scuole dell’Infanzia di Serra San Bruno per portare ai bambini gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo del sindaco, Luigi Tassone, e di tutta l’amministrazione comunale.

Il consigliere Albano, per l’occasione, è stata accompagnata da due attivisti della sezione locale della Proloco i quali, travestiti da babbo natale, hanno donato ai bambini un piccolo pensierino – consistente in un pupazzetto natalizio da appendere all’albero e in dolciumi – offerto dall’amministrazione comunale.

“Si tratta di piccoli gesti ma, al tempo stesso, significativi – ha detto il primo cittadino – con i quali abbiamo voluto portare agli alunni e alle rispettive famiglie i nostri più sinceri auguri di buon Natale e felice anno nuovo. Anche attraverso questo genere di iniziative, l’amministrazione da me guidata si dimostra attenta al mondo della scuola e della cultura. Immensa è stata la gioia dei bambini, mentre le maestre, nel ringraziarci, ci hanno invitato a partecipare alle mostre mercato che si terranno in questi giorni nei loro rispettivi istituti”.