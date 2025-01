Vibo Valentia, via alle candidature per 30 posti al Comune come ‘Rilevatore censuario’

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia informa la cittadinanza che sono ancora aperti i termini per la presentazione delle candidature per svolgere l’incarico di rilevatore censuario.

L’Ufficio Censimento comunale è incaricato di effettuare, per legge e per conto dell’Istituto nazionale di statistica (Istat), il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, oltre ad altre rilevazioni.

Selezione Pubblica per l’Elenco Comunale dei Rilevatori

È indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di un Elenco comunale dei rilevatori censuari. Questo elenco servirà per coprire 30 posti disponibili.

La graduatoria dei soggetti idonei sarà costituita mediante valutazione dei titoli e delle istanze presentate dai candidati al Comune di Vibo Valentia.

Dettagli sull’Incarico

I rilevatori selezionati saranno chiamati a svolgere incarichi di lavoro autonomo occasionale per:

Il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni .

. Altre rilevazioni sul territorio vibonese per conto dell’Istat.

La graduatoria avrà validità triennale, a decorrere dalla data della sua pubblicazione, salvo eventuali proroghe legislative.

L’assegnazione dell’incarico avverrà in ordine di graduatoria, previa verifica della disponibilità dell’interessato tramite contatto diretto. In caso di rinuncia, si procederà con i nominativi restanti.

Modalità di Partecipazione

Le modalità di partecipazione e i dettagli per la formazione dell’elenco sono indicati nel bando consultabile sul sito ufficiale del Comune di Vibo Valentia al seguente link:

Avviso pubblico selezione rilevatori.

Scadenza per la presentazione della domanda:

Ore 12:00 del 14 febbraio 2025

Modalità di invio: tramite PEC o consegna diretta all’ufficio Protocollo dell’ente.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio comunale di censimento del Comune di Vibo Valentia al numero 0963 599238.