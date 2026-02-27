Comune di Villa S.G., i consiglieri di Forza Italia: ‘Sindaca Caminiti dica la verità’

“Il gruppo consiliare di Forza Italia interviene sulla situazione politica del Comune di Villa San Giovanni guidato dalla sindaca Giusy Caminiti, che tenta invano di rassicurare la cittadinanza con una narrazione edulcorata di una crisi politica tutt’altro che fisiologica.



La sindaca spesso distingue tra “valutazione politica” e “valutazione amministrativa”, sostenendo che l’amministrazione godrebbe di “ottima salute”. Ma la realtà è un’altra: un vicesindaco e un presidente di commissione, che insieme rappresentavano circa il 20% del consenso elettorale, oggi siedono tra i banchi della minoranza. E questo dovrebbe essere normale?



Se questa è la normalità, viene da chiedersi come sarebbe la situazione se davvero ci fosse un problema. Perdere il vicesindaco – figura fiduciaria per eccellenza – e il presidente di una commissione strategica non è un dettaglio tecnico, ma un fatto politico grave.

La sindaca dovrebbe spiegare con chiarezza ai cittadini: ha sbagliato allora a nominare la vice sindaca, oppure oggi sta forzando la mano per meri equilibri politici in vista del 2027? Delle due l’una.



Parla spesso di “passaggio fisiologico per l’ultimo miglio di mandato”. Fisiologico revocare un vicesindaco per divergenze sul “metodo”? Fisiologico rompere una maggioranza che fino a ieri veniva descritta come coesa e compatta? O forse si tratta di una resa dei conti interna legata alle future alleanze e agli assetti politici personali?



La sindaca rivendica inoltre di aver realizzato “quasi l’80% degli impegni elettorali”. Una percentuale altisonante che meriterebbe un elenco puntuale e verificabile, non uno slogan.



E soprattutto, ai cittadini queste beghe interne alla maggioranza interessano poco: ciò che serve davvero è l’acqua nei rubinetti, strade senza buche, illuminazione efficiente, rifiuti gestiti bene e una tassazione equa. È su questi indicatori concreti che si misura la salute di un’amministrazione, non sulle autocelebrazioni.



Dobbiamo allora dedurre che tra gli obiettivi programmatici rientrassero anche:

• il caos tributi che ha messo in ginocchio famiglie e attività;

• le persistenti criticità idriche;

• il dramma irrisolto di Cannitello;

• le tensioni continue su opere strategiche e pianificazione del territorio.



Se questi risultati rappresentano l’80% del programma, i cittadini hanno il diritto di sapere cosa rientra nel restante 20%.



Continua inoltre a riproporsi la narrazione di un civismo “puro”, inclusivo, alternativo ai partiti. Eppure la stessa sindaca ammette che la revoca del vicesindaco è stata una scelta politica, legata al metodo e alle prospettive future. Altro che civismo: siamo davanti a dinamiche politiche classiche, gestite però senza la chiarezza e la trasparenza che i partiti – quelli veri – garantiscono attraverso processi democratici interni.



Si trincerano dietro l’assenza di “tesserati”, ma poi si parla apertamente di alleanze per il 2027, di campo largo, di scelte di campo alle regionali. Questo non è civismo: è politica mascherata da civismo quando conviene e dichiarata apertamente quando serve consolidare il potere.



Quanto ai continui attacchi al centrodestra, respingiamo con forza il tentativo di spostare l’attenzione sul passato per evitare di rispondere sul presente. I cittadini giudicano ciò che accade oggi. E oggi vedono una maggioranza spaccata, un vicesindaco rimosso, un presidente di commissione dimissionario e una sindaca che minimizza.



Non basta avere i numeri in aula per dire che tutto va bene. La politica non è solo aritmetica consiliare: è fiducia, coesione, visione condivisa. Elementi che oggi, a Villa San Giovanni, appaiono fortemente incrinati.



Forza Italia continuerà a svolgere un’opposizione seria e responsabile, incalzando l’amministrazione sui temi concreti: trasparenza, servizi essenziali, programmazione strategica, tutela dei cittadini coinvolti nelle grandi opere e nelle trasformazioni del territorio.



La città merita verità, non rassicurazioni di facciata. Merita chiarezza, non polvere nascosta sotto il tappeto. E soprattutto merita un’amministrazione che si assuma fino in fondo la responsabilità politica delle proprie scelte”.





I Consiglieri Comunali di Forza Italia:



Santoro



De Marco



Lucisano



Siclari



Calderone



