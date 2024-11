Concerti Candlelight a Reggio: musica e magia al Teatro Odeon

I concerti a lume di candela di Candlelight incantano migliaia di persone in tutto il mondo ogni settimana. Grazie alla combinazione tra musica eseguita da talentuosi artisti e l’atmosfera unica creata dalla luce di centinaia di candele LED, questi eventi regalano momenti di pura emozione e suggestione.

Da oggi anche Reggio Calabria entra a far parte di questa esperienza straordinaria, offrendo ai suoi abitanti l’opportunità di vivere la musica in una dimensione nuova, intima e coinvolgente.

Candlelight al Teatro Odeon: un palcoscenico storico

Il Cinematografo Teatro Odeon, inaugurato nel 1928, è stato scelto da Candlelight per ospitare questi eventi unici. Con la sua struttura elegante e il fascino storico, l’Odeon rappresenta il luogo ideale per accogliere i migliori tributi alla musica classica e contemporanea.

I primi concerti Candlelight a Reggio Calabria

Tra gli appuntamenti in programma al Teatro Odeon, spiccano due serate dedicate a icone musicali.

Candlelight: Tributo ai Queen

Un concerto dedicato alla leggendaria band britannica Queen, con successi immortali come Bohemian Rhapsody e We Will Rock You. La luce delle candele trasformerà il tributo in un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti del rock. L’appuntamento è per il 26 gennaio.

Candlelight: Tributo a Ennio Morricone

Il genio di Ennio Morricone, autore di colonne sonore iconiche come Cinema Paradiso, Il Padrino e Per un pugno di dollari, sarà celebrato in una serata speciale. Un omaggio emozionante alla sua straordinaria carriera e al suo contributo alla musica per il cinema. L’appuntamento è per il 23 febbraio.

Come partecipare

Non perdere l’occasione di vivere l’atmosfera unica dei concerti Candlelight a Reggio Calabria. Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, visita il sito ufficiale.