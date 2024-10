I concerti di marzo a Reggio Calabria

Marzo sarà un mese ricco di concerti per Reggio Calabria.

Desideri conoscere tutti gli appuntamenti musicali, per il mese di marzo, a Reggio Calabria? Ecco una lista completa degli eventi più importanti.

Di seguito il calendario completo dei concerti di marzo.

LA MUSICA CHE GIRA INTORNO 2019 – DAYNA STEPHENS

Nuovo appuntamento musicale all’Università Mediterranea. Dayna Stephens è uno dei più stimati sassofonisti della nuova generazione e sta per arrivare a Reggio Calabria. Scopri tutte le info del concerto presso l’Università Mediterranea.

JAZZMIN 2019 – DAVID BINNEY & SIMONE GRAZIANO DUO

Un affermato saxofonista newyorkese, conosciuto a livello internazionale ed un pianista fiorentino dal grande talento e capacità creativa. Sono questi i protagonisti del David Binney & Simone Graziano Duo.

CORO POLIFONICO

Il Coro nasce nel 1961 per animare le più importanti liturgie presso la Basilica Cattedrale di Reggio Calabria.

Il suo repertorio spazia dal canto gregoriano alla polifonia antica e moderna, dai negro-spirituals al folklore regionale, nazionale ed internazionale. Notevole, inoltre, il contributo che il Coro S. Paolo ha apportato in campo storico-musicale, con la scoperta, valorizzazione e divulgazione della produzione di musicisti e polifonisti calabresi, supportate da pubblicazioni ed incisioni discografiche.

ALESSANDRA AMOROSO

Il viaggio con il suo pubblico è iniziato 10 anni fa e prosegue con un legame rinnovato e sempre più forte. Alessandra Amoroso porterà “10” in tour.

Un tour costruito – secondo la volontà dell’artista con un concept ben preciso: arrivare in ogni regione d’Italia affinché il suo nuovo live fosse davvero speciale e potesse andare incontro a tutta la sua Big Family. Scopri tutte le info per partecipare al concerto di Reggio Calabria.

JAZZMIN 2019 – ATOMIC BASS

“La Sosta” di Villa San Giovanni prosegue le sue proposte per il Jazzmin 2019. Lo storico locale della periferia reggina per il suo quarto e penultimo appuntamento propone gli Atomic Bass.

CLAUDIO BAGLIONI

Il tour di Claudio Baglioni “Al Centro” è pronto a riprendere il suo viaggio per l’Italia attraverso una serie di imperdibili appuntamenti che hanno già tutte le carte in regola per fare il “bis” del trionfo di una prima parte, forte di oltre 250mila spettatori in 31 show.

Tra queste nuove tappe di sarà anche Reggio Calabria. Viste le grandi richieste, Claudio Baglioni si presenterà al pubblico dello Stretto in due diverse date.

LA MUSICA CHE GIRA INTORNO 2019 – FRANCESCO CAFISO & DARIO DEIDDA DUO

Francesco Cafiso (sax alto, flauto), con la sua voce calda e lirica, disarticola la melodia dei brani, costruendo assoli straordinari per originalità e creatività. Deidda, al basso acustico, assicura al collega un vero e proprio tappeto sonoro, creando con il suo strumento linee melodiche moderne e raffinate.

Scopri tutte le informazioni sul concerto che avrà luogo presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.