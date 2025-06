Vasco Rossi a Messina, doppio concerto. Tutto pronto per il mega evento

È partito il conto alla rovescia per l’atteso doppio appuntamento con Vasco Rossi che torna in concerto in Sicilia per le due tappe sold out del tour VASCO LIVE DUEMILAVENTICINQUE, in programma sabato 21 e domenica 22 giugno 2025 allo stadio Franco Scoglio di Messina.

Gli eventi sono organizzati da Live Nation, con l’organizzazione locale affidata a Carmelo Costa e Nuccio La Ferlita, e realizzati esecutivamente da Puntoeacapo Srl e Musica da Bere Srl. L’evento è patrocinato dal Comune di Messina, guidato dal Sindaco Federico Basile, e dall’Assessorato agli Spettacoli e Grandi Eventi Cittadini, affidato a Massimo Finocchiaro.

Orari di ingresso e programma

Ingressi e orari:

Apertura porte Prato : ore 15.00

: ore 15.00 Apertura porte generali : ore 15.30

: ore 15.30 Apertura cassa accrediti / botteghino : ore 18.30

: ore 18.30 Inizio spettacolo: ore 21.00

Viabilità e modifiche alla mobilità urbana per il concerto

In occasione del doppio concerto di Vasco Rossi, il Comune di Messina – Servizio Mobilità Urbana ha adottato specifici provvedimenti per regolamentare la circolazione nelle aree coinvolte:

Divieto di sosta e di transito in diverse strade limitrofe allo stadio, con regolamentazione dei veicoli autorizzati e dei mezzi pubblici.

in diverse strade limitrofe allo stadio, con regolamentazione dei veicoli autorizzati e dei mezzi pubblici. Divieto di vendita di alcolici, bevande in bottiglie di vetro e lattine, nonché divieto di commercio itinerante nell’area dell’evento.

Treni notturni straordinari per Palermo e Catania

Trenitalia, in collaborazione con la Prefettura di Messina e l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, ha organizzato due corse ferroviarie notturne straordinarie:

Partenza da Messina Centrale : Destinazione Palermo : ore 03.00 Destinazione Catania : ore 03.05

:

Modifiche alla viabilità per il 21 e 22 giugno

Strada arginale di accesso al Palasport San Filippo (via degli Agrumi):

Divieto di sosta e di transito dalle 17.00 di venerdì 20 giugno alle 03.00 di domenica 22 giugno 2025.

Bretella dello svincolo San Filippo (via Nicolò Carosio):

Interdizione al transito dalle ore 11.00 del 21 e 22 giugno fino alle 03.00 del 22 e 23 giugno.

Veicoli privati autorizzati possono accedere ai parcheggi dello stadio, ma con regolamentazione della Polizia municipale.

Restrizioni al transito e alla sosta veicolare

Veicoli pesanti:

Divieto di transito dalle 14.00 del 21 giugno fino alle 03.00 del 23 giugno nelle vie: La Farina, Via U. Bonino, Taormina, Adolfo Celi (ex S.S. 114), G. La Pira, A. Celi.

Divieto di sosta:

In alcune zone, come via Orso Mario Corbino e viale della Libertà, con l’installazione di fermate per gli autobus navetta dell’ATM.

Misure di sicurezza: divieto di alcol, vetro, lattine e commercio itinerante

Per garantire la sicurezza durante i concerti, il Sindaco Federico Basile ha firmato un’ordinanza che prevede:

Divieto di vendita e somministrazione di alcolici con gradazione superiore al 5%, in bottiglie di vetro e lattine.

con gradazione superiore al 5%, in bottiglie di vetro e lattine. Divieto di commercio itinerante e di bagarinaggio nei pressi dello stadio.

Parcheggi e navette

Le aree di parcheggio gestite dall’ATM SpA includono:

Z.I.R, Villa Dante, Zaera, Cavalcavia FS, Cavallotti, Annunziata Ovest, Annunziata Est, con collegamenti diretti allo stadio tramite il servizio navetta.

Restrizioni per i veicoli privati e taxi

I taxi avranno una sosta riservata all’esterno dell’area “parcheggio rosso”, in corrispondenza dello svincolo San Filippo.

avranno una all’esterno dell’area “parcheggio rosso”, in corrispondenza dello svincolo San Filippo. I veicoli privati dovranno seguire il percorso di accesso tramite la bretella dello svincolo San Filippo.

Dettagli sulla viabilità delle aree di parcheggio

Gli autobus privati dovranno seguire una specifica regolamentazione durante il deflusso del pubblico, con la collaborazione della Polizia Municipale per dirigere il traffico e garantire un rientro sicuro.