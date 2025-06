‘La musica al centro’: successo a Gallico per il concerto A.Gi.Mus.

Si è concluso con un lungo e scrosciante applauso del numeroso pubblico presente il concerto organizzato dall’A.Gi.Mus. – Sezione Città Metropolitana di Reggio Calabria, sabato 31 maggio presso il Santuario della Madonna della Grazia a Gallico Superiore, retta da Padre Francesco Saraceno, una delle otto Chiese della Diocesi di Reggio Calabria – Bova individuate da Mons. Fortunato Morrone per l’Anno Giubilare.

L’evento, parte della rassegna “La Musica al Centro” giunta alla 7ª edizione, è stato inserito nel più ampio cartellone dell’A.Gi.Mus., associazione presieduta dal pianista, compositore e direttore d’orchestra M° Alessandro Bagnato, recentemente insignito del Sangiorgio d’Oro 2025, la massima onorificenza della Città di Reggio Calabria.

Il concerto ha rappresentato la conclusione del pellegrinaggio Mariano delle parrocchie di Porto Salvo, San Nicola e San Biagio.

Dopo la concelebrazione officiata dal novello sacerdote don Angelo Pensabene, si sono esibiti:

Ogni esecuzione è stata accolta da calorosi applausi, culminati in una vera ovazione al termine del brano “Canarios” di Gaspar Sanz, orchestrato e diretto in prima assoluta dallo stesso M° Bagnato.

Nel programma musicale, curato dalla direzione artistica del M° Claudio Bagnato, sono stati eseguiti:

Attraverso la potenza del linguaggio musicale, l’A.Gi.Mus. di Reggio Calabria ha voluto rilanciare il messaggio di Papa Francesco rivolto ai giovani:

«C’è bisogno del talento dei giovani, della loro creatività, spinti non dagli idoli ma dalla passione per la bellezza, per la fratellanza e per l’amore universale».