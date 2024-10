A Le Castella ‘si balla’ con Dargen D’Amico: ingresso gratuito

Domani, Le Castella ospiterà uno dei più grandi artisti del momento del panorama musicale italiano: Dargen D’Amico. Tra i suoi maggiori successi si annoverano “Dove si Balla” e “Onda Alta”.

Nel 2021, Dargen ha lavorato come autore dei brani “Dieci” di Annalisa e “Chiamami per nome” di Francesca Michielin e Fedez per il Festival di Sanremo. Nel 2022, è tornato al Festival di Sanremo come concorrente con il brano “Dove si balla” e ha pubblicato il suo decimo album “Nei sogni nessuno è monogamo”. Successivamente, ha rilasciato l’inedito “Ubriaco di te”.

Da settembre 2022, è uno dei quattro giudici della 16ª edizione di X Factor.

Nel gennaio 2024, ha condotto Karaoke Night, un talent canoro su Prime Video, e il 2 febbraio ha pubblicato il suo undicesimo album “Ciao America”. Pochi giorni dopo, ha partecipato nuovamente al Festival di Sanremo con il brano “Onda alta”, che ha raggiunto il 20º posto nella serata conclusiva.

Dopo Dargen D’Amico, i grandi eventi di Isola Summer 2024 proseguiranno con le esibizioni di Alex Britti, I Respinti e i Sud Sound System, oltre a tantissimi eventi minori come da calendario.