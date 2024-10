Concerto di Festa della Madonna, chi si esibirà? Incredibile, la risposta solo domani…

Incredibile. Una parola a volte è più eloquente di ragionamenti articolati. Le festività mariane 2019 a Reggio Calabria sono già entrate nella storia.

A 48 ore dall’evento non si sa se (e chi) si esibirà in concerto sabato. Durante la conferenza stampa di presentazione, tenutasi martedi 10 settembre a Palazzo San Giorgio, l’amministrazione ha ufficializzato il concerto degli Stadio per martedi 17.

Alle domande dei cronisti sul nome del secondo artista (e un possibile terzo, come era ventilato nei giorni scorsi), la risposta non è arrivata, complice un ‘contratto’ che doveva ancora essere firmato.

La redazione di CityNow, da martedì pomeriggio, è in costante contatto con dirigenti e assessori sia del Comune che della Città Metropolitana.

Le risposte vaghe e indefinite si sommano, così come la linea temporale riferita all’ufficialità di chi si esibirà sabato. Nessuna spiegazione sull’inspiegabile ritardo, nessuna giustificazione di sorta e nessuna rassicurazione.

“Entro mercoledi mattina si saprà. Nel pomeriggio di mercoledi ufficializzeremo il nome. Giovedi mattina verrà reso noto. Al massimo giovedi sera lo comunicheremo”, queste le incomprensibili dichiarazioni di questi giorni ai quali si è aggiunto (proprio in questi minuti) l’incredibile “Venerdi mattina saprete chi si esibirà sabato. Se ci sarà il concerto? Molto probabilmente si…”.

Secondo quanto raccolto da CityNow, l’imbarazzante vicenda sarebbe causata dall’improvviso ‘dietrofront’ di un’artista (forse per motivi familiari) che invece sino a pochi giorni fa aveva dato il proprio ok per la data di sabato 14 settembre. In presenza di un accordo scritto o meno è ancora da capire.

In fretta e furia quindi, si starebbe provando a correre ai ripari con un artista da ingaggiare ‘last minute’ per evitare la figuraccia.

Il nome del possibile artista che si sarebbe dovuto esibire, anticipato da CityNow, era quello dei Tiromancino o in alternativa dei Boomdabash.

La band Tiromancino è impegnata in questi mesi nel “Fino a Qui Summer tour”. Venerdi 13 settembre alle 21 la band si esibirà al lido Varca d’oro (via Orsa Maggiore, Marina di Varcaturo) sinora non è arrivata nessuna comunicazione di concerto annullato.

Una Città Metropolitana che nella festa più sentita e attesa da tutti i suoi cittadini, a 48 ore dall’evento musicale di punta, non ha ancora reso noto il nome dell’artista (e cosa più importante, se si terrà il concerto o meno) è una triste pagina da dimenticare in fretta.