Reggio, Festa della Madonna: i nomi dei cantanti tra ipotesi e conferme

Martedì 10 settembre alle ore 10.30 nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio si terrà la conferenza stampa di presentazione del programma civile delle festività mariane.

Alla conferenza stampa interverranno il sindaco ed i consiglieri delegati del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana che hanno collaborato alla realizzazione degli eventi previsti dal programma.

LEGGI ANCHE

Renzo Arbore ed Ermal Meta i due artisti che lo scorso anno hanno entusiasmato migliaia di presenti a Piazza del Popolo. Quali saranno i nomi dei cantanti che si esibiranno durante le festività mariane? La curiosità come sempre accende i reggini.

In attesa dell’ufficialità prevista per domani, arrivano conferme rispetto a quanto anticipato da CityNow nei giorni scorsi. L’intenzione dell’amministrazione comunale, per le festività del 2019, è quella di proporre per la prima volta, tre concerti con ospiti di caratura nazionale.

Conferme anche sui nomi degli artisti che si esibiranno nei prossimi giorni a Reggio Calabria. Salvo sorprese saranno Tiromancino, gli Stadio e i Boomdabash, gruppo pugliese che nelle ultime due estati ha infiammato le piazze d’Italia con le loro hit ‘Non ti dico no’ (con Loredana Bertè) e ‘Mambo salentino’, con Alessandra Amoroso.