Reggio, Festa della Madonna: per la prima volta tre concerti? I nomi dei possibili cantanti

Si avvicinano le festività mariane a Reggio Calabria, la settimana più attesa e sentita da tutti i reggini. In questi giorni l’amministrazione comunale sta definendo il calendario degli eventi, che verrà presentato ufficialmente a breve.

L’intenzione per le festività del 2019 sarebbe quella di proporre, per la prima volta, tre concerti con ospiti di caratura nazionale, e non uno o due come solitamente fatto nel corso degli anni. Renzo Arbore ed Ermal Meta i due artisti che lo scorso anno hanno entusiasmato migliaia di reggini a Piazza del Popolo.

Spuntano le prime ipotesi riguardo gli artisti che si esibiranno a Reggio Calabria in occasione delle prossime festività mariane. Secondo quanto raccolto da CityNow, tra i cantanti in lizza per esibirsi in riva allo Stretto ci sono Tiromancino, gli Stadio e i Boomdabash, gruppo pugliese che nelle ultime due estati ha infiammato le piazze d’Italia con le loro hit ‘Non ti dico no’ (con Loredana Bertè) e ‘Mambo salentino’ con Alessandra Amoroso.