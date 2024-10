Roccella Summer Festival: tocca a Gianna Nannini

Prosegue a ritmo serrato la programmazione del Roccella Summer Festival, il nuovo progetto della Esse Emme Musica, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica. Ieri sera al Teatro al Castello si è infatti svolta la seconda serata in compagnia di Max Pezzali che già il giorno precedente si era esibito per il pubblico calabrese. Un doppio concerto da record, quello di Pezzali che nei primi giorni di prevendita della prima data aveva fatto registrare il tutto esaurito, rendendo necessaria l’organizzazione di una seconda serata, anche questa dall’ottimo riscontro di pubblico.

Pezzali, che, come tutti gli artisti ospiti della rassegna, ha ricevuto il Premio del maestro orafo Michele Affidato – consegnatogli dal promoter Senese insieme al sindaco di Roccella Vittorio Zito -, ha proposto un viaggio nel tempo, agli anni ’90, quelli degli 883 per intenderci, con l’impianto scenico e le canzoni che hanno segnato un’epoca raccontata dallo stesso Pezzali nel libro “Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo”.

E intanto questa sera, sempre al Teatro al Castello, ci sarà un altro imperdibile appuntamento, già sold out da qualche settimana. Parliamo del concerto di Gianna Nannini che farà tappa a Roccella per una delle date del tour “Piano forte e Gianna Nannini – La Differenza”, che prende il titolo dal suo ultimo album “La differenza”, ma sottolinea anche le due anime della sua musica: piano e forte, dolcezza ed energia, questo e molto altro è la rocker senese che riabbraccerà i suoi fan in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante. Ricordiamo, inoltre, che c’è la possibilità di comprare i biglietti ancora disponibili per la data di Gianna Nannini a Roccelletta di Borgia, dove si esibirà il prossimo 26 agosto, grazie ad Armonie d’Arte Festival che ospita gli eventi a Scolacium.

I biglietti per tutti gli eventi del Roccella Summer Festival sono in vendita online attraverso il circuito TicketOne, e nelle prevendite abituali in tutta la Calabria. I posti sono tutti a sedere e numerati: la capienza massima della struttura è di mille spettatori, come da normative vigenti. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e in assoluta sicurezza.