Roccella Summer Festival, esordio con il botto con Francesco De Gregori 

Serata magica in una location da incorniciare e i successi del celebre cantautore

Esordio col botto per il Roccella Summer Festival. Giovedì sera si è aperta ufficialmente la rassegna organizzata dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, con il concerto di Francesco De Gregori, tutto esaurito da giorni prima dell’evento.

Una serata magica, quella al Teatro al Castello, che si è ripetuto ieri sera al Parco archeologico di Roccelletta di Borgia – anche lì tutto esaurito -, organizzato dalla Esse Emme Musica grazie ad Armonie d’arte Festival che ospita gli eventi a Scolacium. De Gregori si è presentato sul palco insieme ai suoi fidati Guido Guglielminetti al basso e contrabasso, Carlo Gaudiello alle tastiere, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino, Primiano Di Biase all’hammond, e Simone Talone alle percussioni.

Insieme hanno regalato intensi momenti di grande musica con i più grandi classici del repertorio del “principe” della canzone italiana, ma anche brani nuovi dell’ultimo album. Se il concerto si era aperto con “Cose”, “L’uccisione di Babbo Natale” e “A pà”, la serata è stata poi scandita da perle musicali quali “Scacchi e tarocchi”, “La testa nel secchio”, “La storia”, “Caterina”, “Atlantide”.

E’ stato con “Titanic” che il pubblico ha abbandonato ogni riserva e si è lasciato andare ai suoni de “Il cuoco di Salò”, “Il nero”, “Alice”, “Sangue su sangue”, per esplodere poi con le canzoni “Pezzi di vetro”, “Generale”, “Rimmel”. La scaletta è poi proseguita, avviandosi verso il finale con “Buonanotte fiorellino”, “La leva calcistica della classe ‘68”, “Sempre e per sempre”, “Cercando un altro Egitto”.

Spazio ai saluti finali e agli encore con “Il vestito del violinista” e “Viva l’Italia”. Prima di salutare il pubblico, De Gregori, che nell’occasione dei concerti calabresi è stato premiato con un’opera del maestro orafo Michele Affidato, ha ringraziato gli organizzatori, complimentandosi per le location scelte, davvero suggestive. Il Roccella Summer Festival prosegue il 13 agosto con il concerto di Fiorella Mannoia.

Per quanto riguarda Scolacium, il prossimo evento targato Esse Emme Musica sarà il concerto di Gianna Nannini il 26 dicembre. I biglietti possono essere acquistati in prevendita sul circuito TicketOne. I posti sono tutti a sedere e numerati. Gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e in assoluta sicurezza.