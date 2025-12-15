Reggio, al Consiglio Regionale il tradizionale Concerto di Natale

"Palazzo Campanella - afferma il Presidente del consiglio Regionale Salvatore Cirillo- deve essere sempre più un luogo aperto ai calabresi, dinamico e ricco di eventi che possano contribuire a creare un legame solido tra le istituzioni e la cittadinanza"

Il 17 dicembre 2025, alle ore 17:00, l’Aula Consiliare “Francesco Fortugno” del Palazzo del Consiglio Regionale di Reggio Calabria ospiterà il tradizionale Concerto di Natale, un evento che intende avvicinare i calabresi alla magia delle festività natalizie.

Il concerto, che vedrà esibirsi il Coro Polifonico San Giorgio e l’Ensemble Strumentale San Giorgio, sarà diretto dal maestro Bruno Tirotta. Un evento utile per vivere il Natale nel cuore delle istituzioni calabresi, in un’atmosfera che unisce musica e spirito di comunità. Saranno presenti autorità civili e religiose: il concerto rappresenta l’occasione ideale per il tradizionale scambio di auguri con tutti i dipendenti del Consiglio Regionale.

“Palazzo Campanella – afferma il Presidente del consiglio Regionale Salvatore Cirillo– deve essere sempre più un luogo aperto ai calabresi, dinamico e ricco di eventi che possano contribuire a creare un legame solido tra le istituzioni e la cittadinanza. Il Concerto di Natale è quindi occasione preziosa per ritrovarci insieme in vista delle imminenti festività natalizie.

Le istituzioni devono essere sempre vicine ai cittadini, soprattutto in momenti di festa e di riflessione come il Natale. È fondamentale che i calabresi avvertano la fiducia, percependo l’impegno delle istituzioni per il bene della comunità come costante e autentico. Solo così possiamo costruire un futuro di crescita e coesione, dove ogni calabrese si senta parte attiva e protagonista del nostro percorso comune”, conclude il Presidente del Consiglio Regionale.