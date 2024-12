Reggio, a Palazzo Alvaro il concerto natalizio ‘Negro spirituals e gospel’

Si svolgerà questo pomeriggio, alle 18:00, all’interno di Palazzo Alvaro, a Reggio Calabria, il concerto natalizio ‘Negro spirituals e gospel’.

Lo spettacolo, promosso dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, è inserito nel cartellone di eventi in programma per “Reggio Città Natale”, la kermesse natalizia che da diverse settimane sta animando le vie cittadine, in centro ed in periferia, e che proseguirà fino al prossimo 8 gennaio 2025.

Il concerto di oggi sarà diretto dal maestro Bruno Tirotta, vedrà impegnati gli artisti Gaetano Tirotta (basso baritono), Aurora Tirotta (soprano), Chiara Tirotta (mezzosoprano) e i musicisti Grazia Maria Danieli (pianoforte), Sandro Spanò (sax), Nino Scopelliti (basso) e Francesco Martorano (percussioni).

La musica del concerto sarà inoltre diffusa all’esterno di Palazzo Alvaro ed accompagnerà il passeggio sul Corso Garibaldi. Per chi volesse di potrà assistere in presenza all’interno del Palazzo.