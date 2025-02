Achille Lauro fa il pieno a Piazza del Popolo e inaugura il festival Morgana

In migliaia hanno riempito Piazza del Popolo per il concerto di Achille Lauro, artista eclettico e pieno di stile che, con il suo inconfondibile e potente pop rock potente, ha segnato l’avvio del primo Festival della cultura diffusa “Morgana” promosso dal Comune di Reggio Calabria.

Dopo il successo della settimana animata dalla troupe di Sky Calciomercato all’Arena dello Stretto l’Estate Reggina si accende ulteriormente con l’avvio del festival Morgana a piazza del Popolo, che proseguirà nei prossimi giorni.

Apprezzatissima l’esibizione di una vera e propria icona della musica moderna, accompagnata sul palco da Boss Doms lungo i successi che hanno segnato la carriera di uno dei migliori performer italiani. Riecheggiano, tra le vie del centro, brani come “Domenica”, “Bam bam twist”, “Solo noi”, “C’est la vie” e “Rolls Royce” e la piazza balla e canta fino a tarda sera. Un successo assicurato, dunque, che ha tenuto a battesimo la lunga serie di eventi che, da qui in avanti, segneranno le calde notti dell’estate reggine.

Al termine dello show, il sindaco Giuseppe Falcomatà, nel ringraziare i promoter e la complessa macchina organizzativa, ha sottolineato «l’impegno e il coordinamento fondamentale della Prefettura, delle forze dell’ordine, delle associazioni di Protezione civile, del Questore e di tutti coloro che hanno lavorato per garantire la massima sicurezza nel corso di uno spettacolo che ha riempito una delle piazze più grandi del territorio metropolitano» .

«Il concerto di Achille Lauro – ha detto il sindaco – è il primo dei grandi eventi musicali che si terranno in tutto il comprensorio. Abbiamo pensato ad un cartellone variegato e ad un’offerta di alto livello per i reggini, per i reggini di ritorno e per i tanti turisti che stanno affollando le vie della città metropolitana e siamo contenti che tutto questo sia stato realizzato con fondi esterni all’Ente, senza gravare sul bilancio comunale».