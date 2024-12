Reggio, concerto in onore di San Gaetano Catanoso al Volto Santo

Al Volto Santo un ricco programma di eventi per ricordare San Gaetano Catanoso

Grande successo di pubblico al Santuario del Volto Santo per il concerto in onore di San Gaetano Catanoso.

All’auditorium della Chiesa protagoniste le musiche di Ennio Morricone per l’avvio ufficiale delle celebrazioni. Presenti il sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, e il consigliere metropolitano, Filippo Quartuccio.

La musica e le melodie del maestro Ennio Morricone hanno omaggiato il ricordo di San Gaetano Catanoso, in un concerto realizzato presso l’auditorium del Volto Santo a Reggio Calabria, in occasione dell’anniversario della sua santificazione. L’evento è stato promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, di cui San Gaetano Catanoso è il patrono, in collaborazione con l’Arcidiocesi reggina.

Il concerto ha avviato una serie di eventi, tra cui:

Un seminario.

Un concorso per le scuole superiori del territorio.

L’obiettivo è rinsaldare il rapporto fra i giovani ed il Santo nato a Chorio di San Lorenzo. Il concerto, dal titolo ‘Voci, archi e meraviglia’, è stato affidato al Coro lirico siciliano e all’Ensemble orchestrale in residence, che hanno accompagnato il tenore Lorenzo Papasodero, su musiche di Ennio Morricone, con la direzione del maestro Francesco Costa.

“Vorrei ringraziare il consigliere Quartuccio, perché su queste giornate dedicate a San Gaetano Catanoso, non solo nella sua veste istituzionale ma anche da abitante del quartiere, ha lavorato molto affinché si realizzassero.” – Giuseppe Falcomatà

La figura di San Gaetano Catanoso e le celebrazioni

Per l’occasione erano presenti il sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, e il consigliere metropolitano delegato, Filippo Quartuccio. Il sindaco ha sottolineato l’importanza del ricordo del Santo, affermando:

“Questo santuario, anche per la grande storia ed impegno di Padre Catanoso, rappresenta un’eccellenza. La sua figura lega indissolubilmente tutto il territorio metropolitano ed era giusto e necessario mantenere il suo ricordo.”

Il consigliere metropolitano delegato, Filippo Quartuccio, ha evidenziato il valore culturale e spirituale delle celebrazioni: