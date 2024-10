Thegiornalisti a Reggio Calabria: la scaletta del concerto

Il 3 aprile i Thegiornalisti saliranno sul palco di Reggio Calabria con i brani del “Love Tour 2019”. Unica tappa in Calabria, il concerto che si terrà al PalaCalafiore è gia sold out.

Come quasi tutte le date del “Love Tour 2019”, infatti, anche l’evento musicale di Reggio Calabria ha fatto registrare il tutto esaurito. Questo vuol dire che i biglietti per partecipare allo show sono andati a ruba e che non vi è più la possibilità di acquistare i ticket all’ultimo momento.

L’appuntamento è alle ore 21:00, ma è consigliabile arrivare sempre con un paio di ore di anticipo per prendere posto con calma e non causare rallentamenti o ritardi allo show.

LA SCALETTA DEL CONCERTO

La scaletta del “Love Tour 2019” prevede un’introduzione iniziale e poi il passaggio alle note del brano “L’ultimo giorno della Terra”. Gran parte della setlist sarà incentrata sulle tracce incluse in “Love”, ultimo album in studio della band, pubblicato il 21 settembre dello scorso anno e che sarà suonato per intero.

Tuttavia, non mancheranno altri brani di successo, che hanno portato e consolidato i Thegiornalisti al successo come “Il tuo maglione mio”, “Riccione” e “Completamente”.

Questa è la scaletta del concerto a Reggio Calabria, che potrebbe comunque subire variazioni e modifiche sia prima che durante lo show:

Intro;

L’ultimo giorno della Terra;

Senza;

Vieni e cambiami la vita;

Love;

Il tuo maglione mio;

Una casa al mare;

Controllo;

Sold-out;

Fatto di te;

Zero stare sereno;

Milano Roma;

Questa nostra stupida canzone d’amore;

Proteggi questo tuo ragazzo;

Dr. House;

Tra la strada e le stelle;

New York;

Riccione;

Completamente;

Felicità p****na;

Overture

