“Una, nessuna, centomila”: Loredana Bertè esclusa dal maxi concerto

Pur non partecipando al Festival di Sanremo 2020, Loredana Bertè ha avuto modo di dire la sua più volte nel corso di questa 70esima edizione. La cantante, originaria di Bagnara Calabra, ha ringraziato Tiziano Ferro per aver riportato Mia sul palco.

Le due sorelle partite da Reggio Calabria hanno fatto la storia della canzone italiana e, mentre una vive solo nei ricordi e nelle cover, l’altra si occupa di portare alto il suo nome ed alla musica, sua eterna passione. I commenti di Loredana Bertè a questo Sanremo non terminano però con l’esibizione del cantante di Latina. Agli occhi di Loredana non è passata inosservata la proclamazione, sul palco dell’Ariston, dell’evento “Una. Nessuna. Centomila”.

Sette artiste, sette voci magnifiche riunite in un solo grande evento: Laura Pausini, Emma, Elisa, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Giorgia e Alessandra Amoroso saranno insieme per il più grande evento musicale di sempre contro le violenze di genere che andrà in scena sabato 19 settembre dalle ore 20.30 all’Arena di Reggio Emilia (Campovolo).

L’assenza di Loredana Bertè non passa di certo inosservata e, la cantante, sui social commenta:

“In molti mi chiedete perchè non sarò presente all’evento “Una. Nessuna. Centomila”. La risposta è: “BOH?!”

La notizia l’ho appresa ieri in diretta tv da Sanremo esattamente come voi…

Forse gli hotel di Reggio Emilia erano al completo?!? Non lo so! In ogni caso sono felice di vedere che la nostra idea di 4 anni fa di un concerto tutto al femminile (+ 1 uomo a testa questa volta) per la raccolta fondi contro il femminicidio avrà un seguito… anche senza di me”.

La Bertè conclude: