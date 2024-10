Concessione S.Agata, le date per presentare il bando

Le date per la pubblicazione del bando relativo al Centro Sportivo S.Agata e l'apertura delle buste

Il S.Agata si appresta a conoscere il proprio futuro. Attraverso la Delibera del Sindaco Metropolitano, firmata dal vicesindaco Riccardo Mauro, è stato approvato il vincolo che ha modificato l’estensione della durata della concessione per una durata di diciannove anni per permettere ai partecipanti di prevedere pianificazioni gestionali e programmatiche nel lungo periodo e per garantire la giusta sostenibilità dell’investimento economico sul bene.

LE DATE

“La pubblicazione del bando, avverrà nei giorni a seguire in linea con l’Accordo di Programma e con le attività della Curatela Fallimentare che si sta attualmente occupando del bene”, si legge nella comunicazione della Città Metropolitana. Secondo quanto raccolto da CityNow, il bando verrà pubblicato mercoledi 24 aprile. L’apertura delle buste invece è fissata per il 24 maggio.