Concessioni cimiteriali a Reggio, Marcianò (Lega): ‘Serve una seria programmazione’

“Ferme le concessioni cimiteriali al camposanto di Catona, qual è il problema?”.

Se lo domandano i cittadini di Reggio ma anche il componente del comitato provinciale della Lega, Michele Marcianó che fa suo questo interrogativo e chiede lumi all’amministrazione comunale.

“Da troppi anni, la comunità attende dal Comune la concessione per l’uso di aree nei vari cimiteri per la costruzione di sepolcri dove collocare i defunti della propria famiglia ma ad oggi, alle tantissime richieste, risposte a singhiozzo – afferma Marcianó -. È evidente che a questo tipo di necessità, dovrebbe corrispondere la capacità di individuare soluzioni per ampliare i siti oggi utilizzati. Questo, naturalmente, deve discendere da una seria programmazione che tenga conto di diverse variabili tra cui il numero di richieste arretrate e la stima di ulteriori necessità. L’auspicio è che dopo anni di inefficienza, si riesca ad individuare le giuste soluzioni per fornire risposte alle esigenze della collettività”.