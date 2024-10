Concluse le tappe di luglio di “RICICLA ESTATE” nella provincia di Reggio Calabria

Pellaro, Roccella Jonica, Reggio Calabria, Seminara e Bagnara. Si sono concluse le attività del mese di luglio previste nel reggino per Ricicla Estate, la campagna di sensibilizzazione promossa da Legambiente Calabria in collaborazione con Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi. L’iniziativa, giunta alla terza edizione in Calabria e che si terrà sino al prossimo 9 settembre, ha l’obiettivo di promuovere la raccolta differenziata anche in vacanza! In ogni tappa, infatti, i volontari saranno presenti sulle spiagge o nelle piazze per coinvolgere residenti e turisti in attività ludiche e di riciclo seguendo il motto della campagna: “Diventa protagonista dell’estate e regala un atto d’amore alle nostre località turistiche. Basta un piccolo gesto e tanta buona volontà”.

Ad aprire il tour di ricicla estate regionale, il 6 luglio scorso, è stata proprio la tappa a Cala Jankulla, un tratto di costa tra Seminara e Bagnara, caratterizzata dalla presenza dell’Associazione “Indietro tutta” per la pulizia della spiaggia.

Lo scorso 11 luglio lo staff della campagna ha raggiunto le coste di Pellaro, sul tratto di spiaggia libera denominato Punta Pellaro. Presenti i bambini dell’Associazione Lilliput, cooperativa “A piccoli passi” di Reggio Calabria accompagnati dalla presidente Rosanna Iacopino ed i volontari del circolo di Reggio.

Tappa speciale a Roccella Jonica, il 17 luglio, per la presenza di Goletta verde, la storica imbarcazione di Legambiente per il monitoraggio e la difesa dei mari italiani. Il team di Ricicla Estate, l’equipaggio di Goletta e i soci del Circolo locale guidato da Martina Raschillà, hanno partecipato all’attività di pulizia della spiaggia insieme ai tanti bambini che, nel loro piccolo, hanno voluto contribuire.

Ospiti del Circolo velico sul lungomare di Reggio Calabria, il team, supportato da alcuni volontari del circolo locale (Stefania Pascuzzo e Nino Iannìguidato) e la presidente Nicoletta Palladino, hanno creato, insieme ai bambini, tartarughe e pesciolini realizzati con tappi di plastica e cartone. Presenti anche i ragazzi, gli operatori ed il presidente dell’Associazione AIPD (Associazione italiana persone down), Bruno Arichetta e ed alcuni bambini della Scuola Attiva con i loro genitori e coordinatori. La Palladino ha consegnato a tutti i ragazzi l’attestato di partecipazione, un gesto simbolico per ringraziarli della loro presenza.

In ogni tappa, la responsabile della campagna per la Calabria Caterina Cristofaro e lo staff composto da Francesca e Carolina Mendicino e da Stefano Rugieri consegnano ai presenti i gadget CONAI e forniscono loro tutte le informazioni necessarie per comprendere al meglio la modalità corretta per differenziare i rifiuti. Al termine della giornata, vengono posizionati dei particolari bidoncini per depositare i rifiuti di imballaggio in modo differenziato, dando loro una nuova vita e permettendo ai consorzi che fanno parte del sistema Conai, che garantiscono il riciclo, di trasformare quello che prima era solo un rifiuto, in una preziosa risorsa. I rifiuti raccolti faranno parte di un monitoraggio i cui dati verranno forniti al termine della campagna.

All’interno dello stand, i cittadini vengono informati anche su altre due campagne di Legambiente: “Plastic free sea” – nata a causa di una presenza davvero massiccia di plastica in mare e sulle coste riscontrata da Goletta Verde, un rifiuto tra i più persistenti nell’ambiente ed anche più dannoso per l’ecosistema e la fauna marina; “People4Soil”, la campagna di sensibilizzazione alla quale partecipano oltre 300 associazioni per richiedere, attraverso una raccolta di firme, una legge europea allo scopo di introdurre una specifica legislazione a tutela del suolo.

Le foto delle tappe del tour sono sempre presenti sulla nostra pagina facebook Legambiente Calabria e sugli hashtag: #riciclaestatecalabria #legambientecalabria #conai dove sia lo staff che i cittadini pubblicheranno gli scatti della giornata.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI NELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

4 agosto Villa San Giovanni, spiaggia libera (ore 9-13)

6 agosto Reggio Calabria, centro cittadino (ore 17-20)

13 agosto Roccella Jonica, spiaggia Largo colonne – piazza colonne (ore 9-13)

22 agosto Palmi, Sentiero del Tracciolino (ore 9-13)