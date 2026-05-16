Reggio, Veronese: ‘Concorsi ATAM fatti mettendo le mani nelle tasche di chi ha scelto auto ibride’

L'esponente di Reggio Protagonista: “Abbonamenti aumentati da 25 a 200 euro proprio per i cittadini che hanno acquistato veicoli mild hybrid e a metano, più costosi e meno inquinanti. La nostra battaglia sarà riportare le tariffe a 25 euro”

La lista civica Reggio Protagonista, attraverso il Prof. Simone Veronese, critica duramente la pubblicazione dei concorsi ATAM a pochi giorni dalle elezioni comunali.

Secondo Reggio Protagonista, il problema non è soltanto la tempistica dei bandi, ma il fatto che queste assunzioni arrivino dopo anni di aumenti e politiche della sosta sempre più pesanti per i cittadini. A essere colpiti soprattutto i proprietari di auto mild hybrid e a metano, che avevano scelto mezzi meno inquinanti sostenendo costi maggiori, ma che si sono visti aumentare gli abbonamenti da circa 25 euro a circa 200 euro.

Per questo la lista Reggio Protagonista annuncia che una delle prime battaglie sarà quella di riportare le tariffe degli abbonamenti per i veicoli mild hybrid e a metano a 25 euro, premiando chi investe in mezzi meno inquinanti invece di penalizzarlo economicamente.

Reggio Protagonista chiederà inoltre che la sosta sul Lungomare e in Via Marina venga uniformata agli altri assi commerciali cittadini, con termine alle ore 19:30 e non fino alla mezzanotte, come avviene oggi. Una scelta ritenuta penalizzante per famiglie, giovani, cittadini e attività commerciali che frequentano la zona nelle ore serali.

“Si continua a fare cassa attraverso ticket e multe mentre la città resta piena di problemi legati a strade, trasporti e servizi. Fare concorsi proprio nel pieno della campagna elettorale rischia di dare un messaggio profondamente sbagliato ai cittadini e a chi cerca lavoro”, conclude il Prof. Simone Veronese.