Giannetta (Fi) sul caso Condarelli: ‘Falcomatà accolga l’invito dell’Ordine dei giornalisti’

“Il Sindaco Falcomatà accolga l’invito del Presidente dell’Ordine dei giornalisti della Calabria a ravvedersi sul comportamento assunto nei confronti della brava giornalista Emilia Condarelli, che si è vista negare la richiesta di raccogliere un’intervista in tempo utile per mandare in onda il servizio e si è sentita mortificata, nell’esercizio della propria attività professionale, anche dai toni poi assunti durante la conferenza stampa.

Le conferenze stampa, d’altra parte, dovrebbero dedicarsi prioritariamente agli organi di informazione e ai servizi giornalistici, anche quando assumono la connotazione del confronto pubblico, perché non venga mai meno la tutela del diritto di informazione che le istituzioni devono rendere ai cittadini”.

È quanto dichiara il Presidente della Commissione speciale di Vigilanza del Consiglio regionale della Calabria, Domenico Giannetta.