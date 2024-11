Confartigianato Calabria: Congratulazioni al Procuratore Mazzotta

In merito alla designazione del Dott. Raffaele Mazzotta da Procuratore del Tribunale di Crotone all’incarico di Procuratore Generale della Repubblica preso la Corte di Appello di Catanzaro, a nome di tutta la Confartigianato Calabrese, formulo le più vive congratulazioni per l’importante incarico ottenuto che sicuramente farà bene a tutti i Calabresi.

Il lavoro svolto da Mazzotta in tutti questi anni è stato importantissimo, pur tra mille difficoltà, oggi ritengo che questo prestigiosissimo incarico sia il riconoscimento tangibile per la sua professionalità e per quello che ha saputo fare in tutti questi anni di permanenza in un territorio difficile come il crotonese.

La Calabria ha la necessità di trasmettere un’immagine diversa che non può più essere quella di un territorio pervaso dalla criminalità, ma quella di una Regione laboriosa, attiva che vuole riemergere positivamente e che tiene ai margini tutti coloro i quali vogliono far affermare la illegalità. La designazione di Mazzotta ritengo sia veramente il percorso e il segnale giusto per iniziare veramente a costruire una società libera dalle ingiustizie e dal malaffare.