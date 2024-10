Confartigianato presenta proposte per il Mezzogiorno

“Dateci 5 leve e risolleveremo il Sud”. La Vice Presidente di Confartigianato Delegata al Mezzogiorno, Rosa Gentile, prende a prestito la storica frase di Archimede di Siracusa per presentare le proposte della Confederazione per il rilancio delle Regioni meridionali.

Confartigianato, quest’anno, ha scelto la Calabria per organizzare la Convention Mezzogiorno, che si svolge il 27 e 28 ottobre a Villa San Giovanni, e lanciare un messaggio chiaro: nonostante tutto, il Sud è vivo e progetta il proprio futuro. “Quella del Sud – sostiene la Presidente Rosa Gentile – è una vitalità che si esprime con la forza di 335.460 imprese artigiane e che deve essere potenziata utilizzando le 5 leve del turismo, dell’innovazione, dell’agrifood, dell’export, del green”.

“Noi – aggiunge la Presidente Gentile – non ci abbandoniamo alla rassegnazione, non ci crogioliamo nella retorica delle occasioni perse, ne’ ci culliamo nelle illusioni dei progetti faraonici e delle ‘cattedrali nel deserto’ di cui conosciamo l’esito fallimentare. Confartigianato punta sulla valorizzazione delle risorse che ci sono e che possono e devono ridare vero slancio allo sviluppo del Sud”. A questo proposito, la Presidente Rosa Gentile indica la necessità di fare leva sulle risorse naturali, ambientali, storico-culturali, sulle produzioni tipiche del territorio, sul capitale umano e sulle competenze professionali, sulla vitalità delle imprese, sul potenziamento delle infrastrutture e della dotazione logistica, sulla maggiore collaborazione tra pubblico, privato e associazionismo diffuso attraverso i Patti territoriali, i contratti d’area, i Pit.

“La nostra Convention Mezzogiorno – ribadisce, in sintesi, la Vice Presidente di Confartigianato – vuole fare luce sui punti di forza del Sud per chiedere a chi governa e amministra i nostri territori di scommettere su di essi per rimettere in moto lo sviluppo economico e il benessere sociale del Sud”.

I punti di forza del Meridione non sono pochi, basta cercarli e mostrarli, come ha fatto Confartigianato con il rapporto dell’Ufficio studi. E così emerge che proprio la Calabria vanta primati importanti tra le regioni del Sud: è al primo posto per la maggior quota di imprese artigiane guidate da giovani, pari al 13,8% del totale delle aziende artigiane calabresi.

La Calabria, poi, si piazza al secondo posto nel Mezzogiorno per la quota di occupati nelle piccole imprese, pari all’86,8% del totale degli addetti delle imprese regionali. Nel medagliere per i record positivi del Sud, la Calabria guadagna il ‘bronzo’ per la quota di dipendenti nell’artigianato, pari al 16,2% di tutti i dipendenti delle imprese e per l’incidenza di imprese guidate da donne: sono il 17% del totale delle imprese artigiane calabresi.

E ancora, secondo il rapporto di Confartigianato, la Calabria si conferma terra dalle grandi potenzialità. Con la ricchezza dei prodotti agroalimentari tradizionali, ben 269, che la collocano al secondo posto nel Sud per il numero di queste specialità del territorio. Ma la Calabria è anche decisamente proiettata nel futuro: è al secondo posto tra le regioni del Sud con la quota di 10,1 laureati in discipline scientifiche e tecnologiche ogni 1000 abitanti under 29.