Confcommercio incontra Roberto Re: successo per la tappa reggina 'Come dare il meglio di te'

Una bellissima serata ieri a Reggio Calabria per la tappa reggina del tour di Roberto Re “Come dare il meglio di te” promossa da Confcommercio.

Oltre cento tra imprenditori e professionisti hanno seguito, incollati alle sedie, per tre ore e fino oltre la mezzanotte Roberto Re, uno dei più apprezzati life coach italiani, in un percorso che ha toccato tanti aspetti della vita di un imprenditore con un messaggio chiaro: al di là del lavoro e dell’attività di impresa è fondamentale un costante impegno per trovare un equilibrio dentro e fuori di sé.

Presenti all’evento, svoltosi in una traboccante sala conferenze dell’E Hotel, oltre al Presidente di Confcommercio Lorenzo Labate ed al Direttore Fabio Giubilo, il Sindaco ff della Città di Reggio Calabria Paolo Brunetti, il Sindaco ff metropolitano Carmelo Versace, il Presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana e, soprattutto, tantissimi commercianti, imprenditori e professionisti della famiglia Confcommercio, giovani e meno giovani, che condividono l’idea che il vero cambiamento si può realizzare solo con il “fare” e con un approccio sempre costruttivo rispetto a qualunque situazione. Roberto Re ha coinvolto, emozionato, entusiasmato, arricchito. Ha lasciato dentro i partecipanti un seme, uno spunto, una riflessione che spetterà a ciascuno sapere e volere alimentare.

Di certo l’importanza della gestione delle emozioni e del provare sempre a “stare nell’amore” sono i messaggi più forti ed intensi trasmessi da Roberto e, sicuramente, in molti avranno voglia e modo, dopo la serata di ieri, di sperimentarli su se stessi.

Più che soddisfatto il Presidente di Confcommercio Lorenzo Labate