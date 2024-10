Reggio, al via la collaborazione tra Confcommercio e Universitas Mercaturum

L’università delle imprese, del lavoro e del made in Italy

Confcommercio Reggio Calabria da sempre vicina alle aziende del territorio ,sempre più convinta che la formazione sia una leva fondamentale per lo sviluppo del capitale umano e per l’accrescimento della competitività delle imprese, nel corso della conferenza stampa che si terrà giorno 18 dicembre pv alle ore 12 presso la sede di Via Zecca, 7, presenterà l’importante collaborazione attivata con la Universitas Mercaturum, la prestigiosa Università Telematica del Sistema delle Camere di Commercio, illustrando tutti i dettagli dell’offerta formativa.

PRESENTI

Interverranno alla conferenza stampa: il Dott. Gaetano Matà (Presidente di Confcommercio Reggio Calabria), il Prof. Raffaele Bonanni (Prof. Diritto del Lavoro Universitas Mercatorum) e l’Avv.

Ricevuto Giovanni (Gruppo Coordinamento Universitas Mercatorum). Porteranno i saluti il Dott. Carmelo Nucera (Pres. Isfoter Calabria) e l’Avv. Bruno Calabrò (Pres. Istituto Airam – Ei point Universitas Mercatorum).

Per la Città Metropolitana di Reggio Calabria sarà presente L’Avv. Antonio Castorina.