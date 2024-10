In Confcommercio seminario con l’Hair Stylist Vincenzo Cianciolo, un acconciatore conosciuto fin oltre oceano

Ama in ciò che credi. Questo il motto di Vincenzo Cianciolo, l’hair stylist dalle mani d’oro che lunedì 29 maggio, dalle ore 9:00 alle 17:00, terrà un seminario in Confcommercio rivolto ai professionisti dell’acconciatura. Un incontro che rientra nel Progetto Formazione d’Eccellenza, ideato e condotto, orami da ben due anni, dalla look maker professionista reggina Rosalba Pizzi.

Un progetto che nasce dall’esigenza di portare in citta dei professionisti del settore di fama nazionale ed internazionale per una formazione di eccellenza senza la necessità di doversi spostare dalla propria terra e rispecchia in pieno il leitmotiv di Rosalba Pizzi: «Chi si ferma, non si forma». Al suo attivo vanta oltre 25 anni di attività nel settore fa parte dell’azienda americana Paul Mitchell numero uno al mondo per formazione, prodotti e sistemi per parrucchieri. Oggi è national educator della Paul Mitchell, aule formative in tutta Italia, prossima tappa il 4/5/6 giugno in Sardegna, con esperienze anche all’estero.

E sul seminario formativo del 29 maggio, nel ringraziare tutti i professionisti che hanno creduto e credono nel Progetto, lo definisce «un evento unico in Calabria, un’occasione per fare rete tra aziende e scoprire le ultime novità nel nostro campo con un maestro d’eccezione: Vincenzo Cianciolo che metterà in pratica alcune delle sue tecniche che l’hanno reso famoso nel mondo».

Cianciolo nasce a Palermo dove si diploma come parrucchiere per uomo e donna. Il suo naturale talento suscita da subito grande interesse e ammirazione nel mondo dell’acconciatura in Italia, collabora con Gianni Reale per poi occuparsi delle sfilate di diversi stilisti, di fama mondiale, e a lavorare anche in Rai. Anche dopo l’apertura del suo salone in Toscana, Vincenzo Cianciolo, continua a cercare nuovi stimoli, frequenta le accademie di Llongueras, I Gandini e Sebastian; nel 1998 volta pagina e inizia una nuova grande avventura, si trasferisce a Berlino e lavora con Elena Derchie, già direttrice artistica presso Udo Walz. Un acconciatore originale e unico al mondo nel suo genere, alla ricerca costante di nuove tecniche da mettere in pratica sui capelli lasciandoli morbidi e naturali e così nel 2013 crea una tecnica per acconciature raccolte che gli permette di realizzare delle vere e proprie opere d’arte senza dover usare posticci, supporti o decorazioni ma solo l’uso delle mani. La sua tecnica è composta da ben 11 tecniche, di cui 6 sono state create dallo stesso Vincenzo Cianciolo. Oggi si esibisce in tutta Europa e i suoi corsi sono richiesti in Spagna, Olanda, Belgio, Germania, Italia, Israele, Turchia.

Per maggiori informazioni sul seminario del prossimo 29 maggio contattare la sede reggina di Confcommercio, in via Castello 4, allo 0965/ 331637.