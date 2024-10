Conferenza Minicuci, Albanese: ‘Uno scempio. Chiediamo l’intervento dell’OdG’

“Uno scempio. La conferenza stampa di ieri sera, organizzata da Nino Minicuci e dal centrodestra, segna una delle pagine più spregevoli che la politica, quella con la p minuscola, abbia mai scritto in questa Città. Il candidato sindaco si è subito presentato dicendo che non avrebbe risposto ad alcuna domanda diversa da quelle che lui avrebbe voluto fossero fatte. Pazzesco! Per di più, i giornalisti sono stati costretti ad operare sotto la pressione di supporter del candidato che, elettrizzati come fossero al congresso di partito, hanno sottolineato ogni intervento con applausi, schiamazzi e cori da stadio. Si è trattato di un qualcosa di assolutamente indegno ed ignobile per uno Stato che si definisce democratico.

Assurdo, poi, che sia stato proprio un parlamentare della Repubblica ad incitare la gente di fronte alle giuste proteste di un cronista per il clima di tensione e di ostilità venutosi, nel frattempo, a creare. Questo parlamentare, vestendo i panni di un capo ultras qualsiasi, ha assunto un atteggiamento francamente inaudito e che va assolutamente censurato, respinto e condannato.

Ma in che Paese pensano di vivere? Abbiamo visto un candidato sindaco scappare ed attaccare frontalmente e ignobilmente una giornalista. Abbiamo assistito ad un deputato che ha agito da pessimo agitatore di folle. No, questo modo di intendere la democrazia non ci piace affatto e, anzi, ci fa venire il voltastomaco.

Ancora una volta, dunque, si conferma la deriva verso la quale Reggio verrà spinta se a prevalere, al ballottaggio di domenica e lunedì, fossero le forze autoritarie e prevaricatrici di un centrodestra rozzo oltre ogni limite sopportabile. Non possiamo accettare questo modo grottesco di concepire la realtà, il vivere civile, il rapporto con la stampa e con chi ha il compito di raccontare i fatti. Speriamo vivamente in un intervento delle Autorità di controllo e dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria perché possano mettere un punto su un episodio disdicevole e umiliante per la categoria dell’informazione e per l’intera Città”.

Rocco Albanese, Consigliere comunale del Partito Democratico