Confindustria, Pizzichemi eletto vicepresidente

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria completa il processo di rinnovo delle cariche per il prossimo triennio con l’elezione del Vicepresidente, Giuseppe Pizzichemi, avvenuta all’unanimità nel corso del primo consiglio direttivo svoltosi sotto la guida del neo presidente Umberto Barreca.

Pizzichemi, che ha ricevuto anche la delega al nazionale, è amministratore delegato della Istituto di Vigilanza Europol Srl, azienda operante nel settore della vigilanza privata e amministratore unico della Con.Ser. Srl, realtà attiva nel campo dei servizi fiduciari e nelle consulenze aziendali. Laureato in Economia e Commercio ha conseguito due master di secondo livello in Management e Governance delle aziende pubbliche e private. Il neo Vicepresidente dei giovani industriali reggini è inoltre componente del consiglio direttivo regionale di Unindustria Calabria e del consiglio direttivo della sezione territoriale di Reggio Calabria.

“Ringrazio il presidente Barreca e tutto il direttivo del gruppo – ha commentato a margine dell’elezione Pizzichemi – per gli attestati di stima e la fiducia riposta nei miei confronti. Il nuovo corso che è appena iniziato si svilupperà nel segno della condivisione delle scelte e della continuità, in ragione dell’ottimo lavoro svolto in questi anni. Abbiamo in mente di rilanciare l’azione di rappresentanza del tessuto produttivo giovanile reggino attraverso un programma particolarmente ricco di azioni e iniziative in stretta sinergia con il mondo della scuola, dell’università e della formazione.”