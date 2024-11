Confindustria Reggio Calabria celebra la sinergia fra aziende e mondo scolastico.

Nell’ambito delle iniziative celebrative per il settantesimo anniversario della costituzione di Confindustria Reggio Calabria, mercoledì 21 maggio 2014 alle ore 10, nel Salone degli Industriali (Via Torrione, 96) si terrà la manifestazione“Imprese e Scuole: la forza della collaborazione”.All’incontro parteciperanno gli istituti scolastici della provincia che negli anni hanno cooperato con le aziende associate, veicolando il messaggio della necessità di diffondere sul nostro territorio la cultura d’impresa.A fare gli onori di casa sarà il presidente di Confindustria Reggio Calabria Andrea Cuzzocrea che, insieme al vicepresidente vicario Valerio Berti, al presidente del comitato Piccola Industria Filippo Arecchi e al presidente del gruppo Giovaniimprenditori Angelo Marra, illustrerà i progetti che nel corso della sua storia l’associazione ha organizzato con e per il mondo scolastico.L’incontro sarà occasione utile per evidenziare i positivi risultati del binomio scuola-impresa, ma anche per focalizzare i futuri obiettivi che dovranno essere raggiunti per agevolare l’inserimento lavorativo dei giovani.Durante la mattinata verranno premiate le scuole che maggiormente hanno collaborato con le imprese reggine e saranno consegnati gli attestati di partecipazione alle aziende protagoniste dell’edizione 2013 del PMI DAY.