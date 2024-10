Confindustria Reggio Calabria festeggia 72 anni

E’ in programma domani, lunedì 12 dicembre, alle ore 11:30, presso la sede delle Poste di Reggio Calabria, in via Miraglia 14, la presentazione dell’annullo filatelico e della cartolina filatelica realizzati in occasione del 72esimo anniversario della costituzione di Confindustria Reggio Calabria.

Nel corso dell’iniziativa verrà inaugurata, inoltre, la mostra filatelica “La Calabria nei francobolli”. Attraverso la collezione privata del professore Giovanni Malavenda verrà raccontata la storia delle aziende, da Amarelli a Callipo, che rappresentano un punto di riferimento per il territorio calabrese.

All’evento prenderanno parte il sindaco della Città metropolitana, Giuseppe Falcomatà, e gli studenti degli istituti tecnici superiori “Piria”, “Boccioni-Fermi” e “Panella-Vallauri”. Gli alunni racconteranno la loro esperienza, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. In particolare, i ragazzi dell’ITT “Panella-Vallauri” mostreranno i modellini di droni da loro stessi progettati, creati e venduti sul mercato.